Notizie Roggi Fiorentina

Roggi: "Fiorentina deludente ma con Paratici c'è speranza, è il profilo giusto per guidare la squadra"
16 marzo 2026 17:16
Roggi: "C'è una storia e una tradizione che sta andando verso il baratro. Manca personalità in società"
10 dicembre 2025 17:45
Roggi: "L'obiettivo Viola è la salvezza. Mi spiazza vedere la classifica, ritenevo Pioli l'uomo giusto"
21 novembre 2025 16:09
Roggi: "I procuratori lavorano per interesse personale. Vlahovic è solo l'ultimo della lista"
05 ottobre 2021 22:25
Roggi: "Vlahovic deve decidere: firma o fuori dal progetto. Non credo che voglia partire"
30 settembre 2021 19:40
Roggi: "La Fiorentina non è una vittima sacrificale. Buon lavoro di Prandelli, ha recuperato Eysseric"
20 marzo 2021 10:51
Roggi: "Serie A? Tutto fermo a tempo indeterminato. In gioco la salute, calcio in terzo piano.."
27 marzo 2020 20:38
Hall of Fame Viola, il 2 Dicembre la nuova edizione. Premio speciale DA13 "Bandiera del Calcio""
20 novembre 2019 13:27
65esimo compleanno di Roggi e Antognoni. Tanti i presenti alla cena delle “Glorie Viola”. Le foto
15 aprile 2019 22:27
Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...
22 dicembre 2017 09:10
Roggi: "Della Valle? In pubblico si dicono delle cose anche se forse non c'è tutta questa voglia di farle"
22 novembre 2017 18:05
Roggi: "Babacar ha la migliore media gol, dovrebbe essere titolare. Laurini è il miglior acquisto dei viola"
23 ottobre 2017 20:44
Roggi: "Chiesa resterà alla Fiorentina ancora per un pò. I viola a Benevento non avranno troppi problemi"
22 ottobre 2017 13:38
Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...''
17 ottobre 2017 16:55
Roggi: "La priorità deve essere quella di rinnovare con Badelj. Chiesa troppo forte, partirà.."
12 ottobre 2017 11:39
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