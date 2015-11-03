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Notizie Roggi Fiorentina

Roggi: "Fiorentina deludente ma con Paratici c'è speranza, è il profilo giusto per guidare la squadra"

16 marzo 2026 17:16

Roggi: "C'è una storia e una tradizione che sta andando verso il baratro. Manca personalità in società"

10 dicembre 2025 17:45

Roggi: "L'obiettivo Viola è la salvezza. Mi spiazza vedere la classifica, ritenevo Pioli l'uomo giusto"

21 novembre 2025 16:09

Roggi: "I procuratori lavorano per interesse personale. Vlahovic è solo l'ultimo della lista"

05 ottobre 2021 22:25

Roggi: "Vlahovic deve decidere: firma o fuori dal progetto. Non credo che voglia partire"

30 settembre 2021 19:40

Roggi: "La Fiorentina non è una vittima sacrificale. Buon lavoro di Prandelli, ha recuperato Eysseric"

20 marzo 2021 10:51

Roggi: "Serie A? Tutto fermo a tempo indeterminato. In gioco la salute, calcio in terzo piano.."

27 marzo 2020 20:38

Hall of Fame Viola, il 2 Dicembre la nuova edizione. Premio speciale DA13 "Bandiera del Calcio""

20 novembre 2019 13:27

65esimo compleanno di Roggi e Antognoni. Tanti i presenti alla cena delle “Glorie Viola”. Le foto

15 aprile 2019 22:27

Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...

22 dicembre 2017 09:10

Roggi: "Della Valle? In pubblico si dicono delle cose anche se forse non c'è tutta questa voglia di farle"

22 novembre 2017 18:05

Roggi: "Babacar ha la migliore media gol, dovrebbe essere titolare. Laurini è il miglior acquisto dei viola"

23 ottobre 2017 20:44

Roggi: "Chiesa resterà alla Fiorentina ancora per un pò. I viola a Benevento non avranno troppi problemi"

22 ottobre 2017 13:38

Roggi: ''Thereau fondamentale per questa viola. Laurini? E' quello che era Tendi per noi...''

17 ottobre 2017 16:55

Roggi: "La priorità deve essere quella di rinnovare con Badelj. Chiesa troppo forte, partirà.."

12 ottobre 2017 11:39

Roggi: "Borja Valero? Se vuole davvero rimanere non c'è procuratore che tenga, è lui che decide"

19 giugno 2017 19:00

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