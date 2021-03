Roggi: “La Fiorentina non è una vittima sacrificale. Buon lavoro di Prandelli, ha recuperato Eysseric”

“Milan? Ottima squadra – ha detto Moreno Oggi a La Nazione – , allenata da Pioli. Sono in corsa per lo scudetto, vorranno fare la partita. Fiorentina? Non la vedo come vittima sacrificale. Prandelli? Uomo di calcio e di buon senso. Ha recuperato Eysseric. Vlahovic? Ha avuto subito la fiducia di Prandelli. Ha fatto un buon lavoro in questi pochi mesi”.

