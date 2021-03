Ribery VS Ibrahimovic, la sfida tra due fuoriclasse: il loro futuro ora non conta

Quasi sessanta titoli in due. Da una parte Franck Ribery, dall’altra Zlatan Ibrahimovic, per la primo volta avversari con i rispettivi club. La partita di domani contro il Milan vedrà un’autentica sfida della sfida. Il francese è un trascinatore: si esalta con le big e grazie ai consigli di Prandelli è tornato ad incidere che con le cosiddette medie e piccole del campionato. Domani Ribery si troverà di fronte Ibrahimovic e c’è da scommetterci che i due vorranno divertirsi come ragazzini. Il loro futuro adesso non conta (entrambi sono in scadenza). Perchè per due campioni del genere, il tempo pare essersi fermato. Lo riporta Repubblica.

