Roggi: “Vlahovic deve decidere: firma o fuori dal progetto. Non credo che voglia partire”

Moreno Roggi, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Deve decidere se firmare o non far parte del progetto. Se va in scadenza oppure all’ultimo anno di contratto, chi lo vuole prendere ha più potere. La proposta di Commisso è alta, c’è anche una clausola rescissoria e quindi se il Barcellona o una delle due di Manchester, per esempio, lo vogliono possono prenderlo. Il calcio ha tante variabile tra cui un infortunio, un’annata difficile e quella della riconferma è sempre la più tosta. Non credo che lui non voglia firmare“.

ITALIANO “Si farà come allenatore, anzi. Si sta già facendo o si è già fatto perché il gruppo gli va tutto dietro. Ha rivalutato giocatori come Callejon e sa cambiare al momento giusto. A me ricorda un condottiero tatticamente inarrivabile come Radice“.

LEGGI ANCHE: