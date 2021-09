Biraghi: “Situazione Vlahovic non deve rovinare l’ambiente, spero si risolva tutto”

Cristiano Biraghi è stato intervistato da TgR Toscana, queste le parole del capitano della Fiorentina:

“Ho sempre dato tutto per la Fiorentina, ho sempre sputato il sangue per la Fiorentina e sono sempre uscito con la maglia sudata. Napoli? Il Napoli è una squadra forte ormai da tanti anni, quest’anno hanno trovato ancor di più la quadra, hanno grandi calciatori. Se le hanno vinte tutte vuol dire che sono i più forti. Noi con Italiano giochiamo in un certo modo, mettiamo pressione subito l’avversario, contro il Napoli il nostro atteggiamento non cambierà. Vogliamo imporre il nostro gioco. Vlahovic? Importante che sia sereno che giochi come al solito, le cose tra lui e la società se le risolvono loro ma non devono intaccare la serenità del ragazzo e di tutti noi, ma credo si risolverà tutto” conclude Biraghi.

