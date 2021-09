Quando Della Valle chiamò Spalletti per sostituire Pioli alla Fiorentina, rifiutò e arrivò Montella

Come riporta La Nazione questa mattina, Luciano Spalletti è stato contattato dai Della Valle dopo le dimissioni di Stefano Pioli come allenatore della Fiorentina nella primavera del 2018. La società viola voleva bloccare Spalletti per la stagione successiva dopo la sua rottura con l’Inter, che si apprestava a ricevere Antonio Conte. Dunque Della Valle chiamò al tecnico di Certaldo ricevendo però un rifiuto con Spalletti che non voleva tornare subito in panchina. Alla Fiorentina arrivò Montella che poi fu confermato anche della nuova proprietà di Rocco Commisso.

CHIESA RIVELA: “HO PENSATO DI SMETTERE ALLA FIORENTINA”