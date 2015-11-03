Notizie Tgr Toscana Fiorentina

TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"
06 agosto 2023 17:47
TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"
15 giugno 2022 14:47
TgR, Jovic alla Fiorentina possibile grazie a Ramadani. Prestito con ingaggio pagato in parte dal Real
14 giugno 2022 21:34
TgR Toscana, la clausola di rescissione di Italiano con la Fiorentina a giugno è di 10 milioni di euro
25 aprile 2022 14:45
L'annuncio del TgR: "Italiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, sarà il suo procuratore"
29 marzo 2022 14:44
Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"
03 febbraio 2022 16:15
TgR, Vlahovic rischia una denuncia penale per essere andato a Torino positivo al Covid
28 gennaio 2022 14:38
Joe Barone: "Ho parlato con Vlahovic, nessuna risposta. Contro Commisso attacchi razzisti"
21 gennaio 2022 14:22
Joe Barone smentisce subito la Gazzetta: "Nessuna offerta dalla Juventus per Vlahovic"
21 gennaio 2022 12:37
Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"
17 dicembre 2021 20:50
Terracciano: "Accoglieremo Vlahovic nello spogliatoio come sempre. Non cambia nulla"
13 ottobre 2021 21:08
Fiorentina vuole vendere all'estero Vlahovic già a gennaio. Commisso pensa ci sia la Juventus
05 ottobre 2021 20:32
Biraghi: "Situazione Vlahovic non deve rovinare l'ambiente, spero si risolva tutto"
30 settembre 2021 17:15
TgR, 40 milioni a Mendes. Commisso stoppa le trattative ed è addio con furia Gattuso
17 giugno 2021 14:38
Tg Rai, Prandelli vicino al ritorno alla Fiorentina. Iachini via dopo il Parma, spogliatoio non lo sostiene più
05 novembre 2020 21:09
Rai, Iachini andrà via dopo il Parma. Dopo la scelta è Sarri. Idea Prandelli traghettatore. Le ultime
04 novembre 2020 16:30
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