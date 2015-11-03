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Notizie Tgr Toscana Fiorentina

TgR rivela: "Nzola ha una clausola da 10 milioni. Fiorentina offre meno, Cerofolini potrebbe andare allo Spezia"

06 agosto 2023 17:47

TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"

15 giugno 2022 14:47

TgR, Jovic alla Fiorentina possibile grazie a Ramadani. Prestito con ingaggio pagato in parte dal Real

14 giugno 2022 21:34

TgR Toscana, la clausola di rescissione di Italiano con la Fiorentina a giugno è di 10 milioni di euro

25 aprile 2022 14:45

L'annuncio del TgR: "Italiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, sarà il suo procuratore"

29 marzo 2022 14:44

Casini incontra Barone e rassicura: "Siamo al lavoro per risolvere problema di parcheggi e tramvia"

03 febbraio 2022 16:15

TgR, Vlahovic rischia una denuncia penale per essere andato a Torino positivo al Covid

28 gennaio 2022 14:38

Joe Barone: "Ho parlato con Vlahovic, nessuna risposta. Contro Commisso attacchi razzisti"

21 gennaio 2022 14:22

Joe Barone smentisce subito la Gazzetta: "Nessuna offerta dalla Juventus per Vlahovic"

21 gennaio 2022 12:37

Quarta: "Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più"

17 dicembre 2021 20:50

Terracciano: "Accoglieremo Vlahovic nello spogliatoio come sempre. Non cambia nulla"

13 ottobre 2021 21:08

Fiorentina vuole vendere all'estero Vlahovic già a gennaio. Commisso pensa ci sia la Juventus

05 ottobre 2021 20:32

Biraghi: "Situazione Vlahovic non deve rovinare l'ambiente, spero si risolva tutto"

30 settembre 2021 17:15

TgR, 40 milioni a Mendes. Commisso stoppa le trattative ed è addio con furia Gattuso

17 giugno 2021 14:38

Tg Rai, Prandelli vicino al ritorno alla Fiorentina. Iachini via dopo il Parma, spogliatoio non lo sostiene più

05 novembre 2020 21:09

Rai, Iachini andrà via dopo il Parma. Dopo la scelta è Sarri. Idea Prandelli traghettatore. Le ultime

04 novembre 2020 16:30

TgR, Ribery: "Senza la mia famiglia non resto a Firenze". La risposta della Fiorentina...

07 luglio 2020 13:34

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