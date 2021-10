Fiorentina vuole vendere all’estero Vlahovic già a gennaio. Commisso pensa ci sia la Juventus

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, la Fiorentina era in trattativa per il rinnovo di contratto da dicembre. L’ultima offerta viola è stata di 4 milioni netti a stagione per il primo anno, e 5 milioni dal secondo anno in poi fino al 2025. La risposta di Vlahovic è stata quella di chiedere 6 milioni netti a stagione per quattro anni ma la cosa che ha fatto andare su tutte le furie la Fiorentina è stata la richiesta del procuratore di 5 milioni alla firma e il 10% sulla futura rivendita e il mandato di vendere in esclusiva a 75 milioni di euro. A quel punto la trattativa è saltata e adesso la Fiorentina potrebbe vendere il calciatore già a gennaio. Il sospetto della dirigenza viola è quello di un preaccordo già raggiunto con la Juventus, ma Commisso e Joe Barone faranno di tutto per vendere all’estero, con Manchester City e Atletico Madrid alla finestra. Per il futuro si guarda con interesse a Berardi, Scamacca e Lucca del Pisa.

VLAHOVIC, CHE SGARRO ECONOMICO ALLA FIORENTINA