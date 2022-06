TgR, Jovic alla Fiorentina possibile grazie a Ramadani. Prestito con ingaggio pagato in parte dal Real

Luka Jovic alla Fiorentina: sogno o possibilità concreta? Stando a quanto riportato da Enzo Baldini di Rai TGR Toscana, la trattativa è difficile, sopratutto per l’ingaggio percepito dal giocatore, ma il tutto potrebbe essere reso possibile grazie all’aiuto di Fali Ramadani, procuratore del giocatore e di mister Italiano. Infatti, il centravanti del Real Madrid potrebbe sbarcare a Firenze con la stessa formula proposta la scorsa estate per Alvaro Odriozola: prestito con ingaggio in parte sostenuto dal Real.