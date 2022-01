TgR, Vlahovic rischia una denuncia penale per essere andato a Torino positivo al Covid

Secondo quanto riporta dal TgR Toscana Dusan Vlahovic rischia una denuncia penale dall’ASL di Firenze per aver violato il provvedimento di isolamento per la sua positività al Covid, tutto questo per raggiungere Torino e svolgere le visite mediche con la Juventus. Per stare nella regolarità, Vlahovic avrebbe dovuto aspettare almeno la giornata di domani per raggiungere Torino. Secondo quanto racconta l’emittente, anche eventuali tamponi rapidi avrebbero potuto “salvare” il calciatore.

