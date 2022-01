Joe Barone: “Ho parlato con Vlahovic, nessuna risposta. Contro Commisso attacchi razzisti”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato al TgR Toscana queste le sue parole:

“Con gli agenti di Vlahovic zero comunicazione, settimana scorsa ho parlato con Vlahovic ma risposta zero, tocca a lui dire cosa vuole fare, anche dai suoi agenti risposta zero. Dalla Juventus nessuna offerta ricevuta per lui, io non leggo mai la Gazzetta dello Sport. Ci sono conversazioni con squadre all’estero ma non si parla in due, si parla in tre. A Commisso attacchi razzismo dai media che non possiamo accettare, noi su questa posizione teniamo duro” conclude Joe Barone

