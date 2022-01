Parla Sconcerti: “Se mettiamo Chiellini nella difesa della Fiorentina faremmo un disastro”

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra che deve crescere, ci sono dei giocatori che non mi convincono. Nico Gonzalez è frenato, è inespresso, si tratta di un talento eccellente che però deve ancora arrivare, non è una critica, ma deve ancora farci vedere tutto, mi aspetto di più. Castrovilli sta scomparendo.

Ogni giocatore della Fiorentina, con gli schemi di Italiano, ha un ruolo che va oltre le proprie capacità. Se mettiamo Chiellini in difesa, quello di adesso, probabilmente combiniamo un disastro perchè cambia completamente il modo di pensare la partita.

Credo che si debbano prendere giocatori di qualità, adesso serve un centravanti e poi serve recuperare un giocatore che abbiamo perchè come detto Castrovilli e Nico Gonzalez non sono questi, Maleh deve crescere, è il momento di crescere, lui non è mica giovane. Se prendi una bella mezzala non sbagli mai. I difensori si trovano sempre, tra Igor e Milenkovic non c’è tutta questa differenza, Quarta sembra un fenomeno un giorno e poi un giorno ti preoccupa.

Servono giocatori di qualità come Berardi, giocatori sicuri di 23/24 anni. Oggi non mi interessa nemmeno più Berardi, possiamo costruire una squadra che può crescere e nei momenti che le altre squadre crescono possiamo inserirci.

