Biraghi: “Io sono sempre lo stesso, sono cambiati i giudizi. Noi come la prima Atalanta”

Dopo aver pubblicato un piccolo assaggio delle dichiarazioni di Biraghi, queste le parole del capitano della Fiorentina a Radio Bruno:

“Periodo più bello da quando sono alla Fiorentina? Sicuramente è un buon periodo ma voglio parlare del gruppo, non mi piace parlare del singolo. Dopo Torino era importante ripartire

Io sono sempre stato me stesso, è cambiato solo il giudizio degli altri, io non mi esalto nei momenti belli e non mi deprimo nei momenti meno belli. Fa piacere essere apprezzato, ma io so che devo continuare a lavorare, ma non mi sposta di una virgola il giudizio della gente. So come sono fatto, o mi si ama, o mi si odia. La maggior parte della gente mi ama perchè ora mi conosce meglio, ci voleva del tempo per far andare le cose per il verso giusto

Il rigore contro il Cagliari forse è stato il momento più emozionante da quando sono a Firenze, l’ho fatto perchè era il momento di prendersi delle responsabilità, se quel rigore fosse andato in maniera diversa non sarebbe stato un problema prendere critiche, l’ho detto anche in estate, se qualcuno deve prendere critiche è giusto che le prenda io da capitano. Contento che Commisso mi abbia fatto i complimenti in pubblico, dopo Torino non era facile reagire. La fascia da capitano? Sono sempre stato a disposizione, è un grande onore, non è mai stato un problema e sono contento di questo

Abbiamo iniziato un percorso quest’anno e ci vuole tempo, ogni tanto inciampiamo in partite come quelle di Torino, abbiamo avuto la forza di reagire. Penso all’Atalanta, quando sono partiti di Gasperini facevano grandi partite e poi cadevano in qualche partita come noi. La società sta facendo un grande lavoro come noi, poi è normale ci sia da migliorare e partite come quelle di Empoli non devi perderle più. Gli schiaffi ti fanno tornare a pedalare meglio.

A Moena si capiva che l’aria era cambiata, ogni partita cerchiamo di mettere la nostra identità in campo, importante che facciamo ciò che prepariamo. Nel complesso credo che stiamo facendo un grande lavoro”

“ITALIANO E’ DAVVERO UN GRANDE ALLENATORE, NON CONOSCO IL MIO FUTURO”