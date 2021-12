Quarta: “Voglio più sudamericani alla Fiorentina e forse tra poco saremo qualcuno in più”

Martinez Quarta è stato intervistato da TgR Toscana, queste le parole del difensore argentino della Fiorentina:

“Contro il Sassuolo sarà una partita difficile perchè loro hanno grandi giocatori e noi vogliamo i tre punti per rimanere lassù in classifica. Da qui alla fine tutte le partite saranno importanti, vogliamo l’Europa e finire bene la Coppa Italia. Ci dispiace che Commisso non è qui con noi, è molto presente non solo lui ma tutta la dirigenza. I sudamericani hanno qualcosa in più rispetto agli altri, per questo sono sempre vicini ai club europei ma non spetta a me fare il mercato, forse saremo qualcuno di più” conclude Quarta.

