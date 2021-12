Dall’Inghilterra, il Newcastle vuole offrire 100 milioni di euro alla Fiorentina per Vlahovic

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese del Daily Express il Newcastle è pronto a investire 100 milioni di euro per portare Dusan Vlahovic in Premier League. La squadra inglese, acquistata degli arabi solo pochi mesi fa, naviga negli ultimi posti in classifica. Da capire se quest’offerta per la Fiorentina è prevista per giugno oppure già in questo mercato di gennaio.

FINISCE LA STORIA D’AMORE FIORENTINA PER FEDERICO CHIESA