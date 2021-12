Chiesa e la rottura con la ragazza fiorentina che lo aveva accompagnato alla Juventus

L’esterno offensivo della Juventus, Federico Chiesa, e la sua fidanzata Benedetta Quagli si sarebbero lasciati. Lo riporta Alessandro Rosica su Instagram: “È finita purtroppo una delle storie d’amore più belle del panorama calcistico”. Lo scrive sui social l’esperto del gossip aggiungendo anche una loro foto insieme.

Il giocatore della Juventus ex Fiorentina, avrebbe cancellato le storie in evidenza su Instagram.

Inoltre l’ultima foto insieme pubblicata sul profilo di Chiesa risulterebbe essere del 7 novembre nel ventiquattresimo compleanno organizzato a Torino in una festa a sorpresa della compagna con degli amici più intimi che avevano aspettato dietro la porta.

Mentre l’ultima foto condivisa da Benedetta Quagli risale al 28 novembre.

La storia sembra giunta al capolinea dopo tre anni vissuti insieme però ancora non è stata annunciata la rottura sui social attraverso i vari profili. Per adesso la coppia resta in silenzio ma i followers sarebbero in attesa di una loro ufficialità per verificare l’attendibilità di questa fonte. Si erano sempre mostrato felici, sorridenti e innamorati e nessuno mai si sarebbe aspettato di ricevere questa triste notizia.

Prima di Benedetta Quagli, Chiesa, aveva avuto una relazione con Caterina Ciabatti e sembrava che con l’influencer Benedetta avesse ritrovato la felicità ma qualcosa sembra non aver funzionato. Dunque l’ultimo legame con Firenze di Federico Chiesa si chiude, essendo, ormai l’ex fidanzata una ragazza fiorentina.

LA LITE TRA MAROTTA E JOE BARONE IN LEGA CALCIO