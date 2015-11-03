Notizie Gossip Fiorentina

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Nuovo amore per Fabio Paratici: il DS della Fiorentina bacia l'attrice Pilar Fogliati a Roma

10 febbraio 2026 21:58

Edurne De Gea: "Con David tutto straordinario. L'Italia è fantastica, a Firenze provo a parlare italiano"

11 giugno 2025 14:09

Chiesa si è sposato oggi pomeriggio al Duomo di Grosseto con la fidanzata Lucia Bramani

20 luglio 2024 21:14

La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto

08 ottobre 2023 13:52

Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"

04 marzo 2022 13:00

Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"

14 febbraio 2022 16:29

Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra

12 febbraio 2022 21:39

L'ultimo regalo di Firenze a Vlahovic, la nuova fidanzata che però lo ha spinto alla Juventus

03 febbraio 2022 23:16

La fidanzata di Cerofolini fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Voglio che mi chieda di sposarlo"

01 febbraio 2022 23:38

Mollata da Chiesa, la fiorentina Benedetta Quagli adesso si gode la vita e torna a vestirsi di viola

14 gennaio 2022 21:19

La fidanzata di Kokorin annuncia: "Ci siamo lasciati, adesso lui è single a Firenze, strade divise"

20 dicembre 2021 20:39

Chiesa e la rottura con la ragazza fiorentina che lo aveva accompagnato alla Juventus

17 dicembre 2021 13:57

Vlahovic, il flirt con Mariasole Pollio, la scelta di non uscire di casa e l'affitto da Jovetic

01 novembre 2021 22:16

Via da Firenze finisce anche la relazione, Boateng e Melissa Satta si separano. L'annuncio su Instagram

21 dicembre 2020 15:04

Ibrahimovic e la cena galeotta con Diletta Leotta, coppia dell'estate?

25 luglio 2020 18:20

Chiesa e la lettera d'amore alla sua Benedetta. Ecco chi è la fidanzata con la Fiorentina nel cuore

21 aprile 2020 15:50

Castrovilli e Rachele Risaliti escono allo scoperto e la Miss Italia augura un in bocca al lupo azzurro

11 novembre 2019 18:10

È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola

30 ottobre 2019 04:25

Ceccherini inutilizzato, fuori dal campo ci pensa la fidanzata toscana. Ecco chi è Carola Neri

25 ottobre 2018 17:39

Lei è Caterina Ciabatti, la fidanzata fiorentina di Federico Chiesa. Le sue foto più belle

04 ottobre 2018 15:43

Scopriamo Lady Pezzella, la bellissima fidanzata del difensore argentino sbarca a Firenze

20 settembre 2017 00:41

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