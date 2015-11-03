Notizie Gossip Fiorentina

Nuovo amore per Fabio Paratici: il DS della Fiorentina bacia l'attrice Pilar Fogliati a Roma
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Edurne De Gea: "Con David tutto straordinario. L'Italia è fantastica, a Firenze provo a parlare italiano"
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La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto
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Simeone ammette: "La mia fidanzata Giulia è di Firenze ma vogliamo restare a vivere a Verona"
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L'ultimo regalo di Firenze a Vlahovic, la nuova fidanzata che però lo ha spinto alla Juventus
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La fidanzata di Cerofolini fa un appello ai tifosi della Fiorentina: "Voglio che mi chieda di sposarlo"
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Mollata da Chiesa, la fiorentina Benedetta Quagli adesso si gode la vita e torna a vestirsi di viola
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La fidanzata di Kokorin annuncia: "Ci siamo lasciati, adesso lui è single a Firenze, strade divise"
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