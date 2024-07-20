Chiesa si è sposato oggi pomeriggio al Duomo di Grosseto con la fidanzata Lucia Bramani

Fiori d'arancio per l'ex esterno della Fiorentina che si è sposato oggi in Maremma con la modella Lucia Bramani

L’esterno d’attacco della Juventus e della Nazionale si unisce in matrimonio con la fidanzata Lucia Bramani. Hanno scelto la Toscana e la Maremma per cerimonia e banchetto nuziale. Prima la funzione religiosa in Duomo a Grosseto. Transennato l’esterno della chiesa. Parzialmente bloccata quindi una parte del centro storico. Alle transenne, fuori dal Duomo, tanta gente che attende l’arrivo degli sposi. Molti sono tifosi juventini, con indosso magliette della squadra bianconera. Nella chiesa intanto fervono gli ultimi preparativi, con i ritocchi agli allestimenti floreali. Molti i volti noti del calcio e dello spettacolo. Il banchetto nuziale è a una trentina di chilometri di distanza, nelle campagne di Poggi del Sasso, al Castello di Vicarello.

Fonte: La Nazione

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