Lei è Caterina Ciabatti, la fidanzata fiorentina di Federico Chiesa. Le sue foto più belle

A Firenze calcio, cuore e famiglia. E' la vita di Federico Chiesa, simbolo della Fiorentina che vive in riva all'Arno con la sua fidanzata Caterina Ciabatti, laureata in ingegneria civile e originaria...

A Firenze calcio, cuore e famiglia. E' la vita di Federico Chiesa, simbolo della Fiorentina che vive in riva all'Arno con la sua fidanzata Caterina Ciabatti, laureata in ingegneria civile e originaria di Prato. Ha studiato a Firenze e Bologna ed è sempre presente in tribuna allo stadio Franchi, al fianco di papà Enrico, per sostenere e stare sempre al fianco di Federico. Ecco le sue foto più belle: