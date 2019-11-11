Castrovilli e Rachele Risaliti escono allo scoperto e la Miss Italia augura un in bocca al lupo azzurro

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, Firenze ha portato l'amore a Gaetano Castrovilli che tra le vie fiorentine ha trovato l'amore di Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, originaria di Prato e t...

A cura di Redazione Labaroviola 11 novembre 2019 18:10

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