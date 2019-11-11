Castrovilli e Rachele Risaliti escono allo scoperto e la Miss Italia augura un in bocca al lupo azzurro
Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, Firenze ha portato l'amore a Gaetano Castrovilli che tra le vie fiorentine ha trovato l'amore di Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, originaria di Prato e t...
Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, Firenze ha portato l'amore a Gaetano Castrovilli che tra le vie fiorentine ha trovato l'amore di Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, originaria di Prato e tifosa della Fiorentina. Questo il post della ragazza che esce allo scoperto pubblicamente per la prima volta e augura in bocca al lupo al centrocampista viola per la sua prima convocazione in nazionale:
https://www.labaroviola.com/e-michela-risaliti-la-nuova-fidanzata-di-castrovilli-lammissione-su-instagram-ecco-chi-e-la-miss-italia-tifosa-viola/84429/