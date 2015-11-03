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Notizie Rachele Risaliti Fiorentina

"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia

28 dicembre 2025 23:37

Castrovilli e Rachele Risaliti festeggiano, sarà maschio il primo figlio. Le foto della festa a Firenze

08 settembre 2023 15:33

La moglie di Castrovilli fa chiarezza: "Sono stata fraintesa, non so che cosa abbia sognato"

13 febbraio 2023 20:26

Lady Castrovilli: "Sembra ieri quel brutto giorno dell'infortunio. Da oggi inizia un nuovo capitolo"

01 novembre 2022 16:28

Castrovilli versione cantante sotto casa di Rachele Risaliti il giorno prima del matrimonio

17 giugno 2022 11:15

Rachele Risaliti scrive una lettera a Castrovilli: "Nel periodo da sogno un'altra coltellata al cuore"

18 aprile 2022 16:59

Castrovilli: "Ringrazio Firenze per il dono di Rachele, grazie a lei mi sono legato di più alla Fiorentina"

20 gennaio 2022 16:46

Video, Castrovilli ancora in ospedale a Genova. Oggi le dimissioni e il ritorno a Firenze

21 settembre 2021 18:17

Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

06 maggio 2021 15:05

Risaliti: "Tifo la Fiorentina da sempre, per me i colori viola vanno oltre Gaetano. Io lo sosterrò sempre"

02 giugno 2020 18:05

Lady Castrovilli: "Ho rischiato l'ictus allo stadio. Innamorata di Gaetano.A Firenze tante macchine in strada"

22 marzo 2020 08:07

Castrovilli approfitta della serata libera a Coverciano e corre da Rachele per una sorpresa

13 novembre 2019 00:20

Castrovilli e Rachele Risaliti escono allo scoperto e la Miss Italia augura un in bocca al lupo azzurro

11 novembre 2019 18:10

È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola

30 ottobre 2019 04:25

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