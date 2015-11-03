Notizie Rachele Risaliti Fiorentina

"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia
28 dicembre 2025 23:37
Castrovilli e Rachele Risaliti festeggiano, sarà maschio il primo figlio. Le foto della festa a Firenze
08 settembre 2023 15:33
La moglie di Castrovilli fa chiarezza: "Sono stata fraintesa, non so che cosa abbia sognato"
13 febbraio 2023 20:26
Lady Castrovilli: "Sembra ieri quel brutto giorno dell'infortunio. Da oggi inizia un nuovo capitolo"
01 novembre 2022 16:28
Castrovilli versione cantante sotto casa di Rachele Risaliti il giorno prima del matrimonio
17 giugno 2022 11:15
Rachele Risaliti scrive una lettera a Castrovilli: "Nel periodo da sogno un'altra coltellata al cuore"
18 aprile 2022 16:59
Castrovilli: "Ringrazio Firenze per il dono di Rachele, grazie a lei mi sono legato di più alla Fiorentina"
20 gennaio 2022 16:46
Video, Castrovilli ancora in ospedale a Genova. Oggi le dimissioni e il ritorno a Firenze
21 settembre 2021 18:17
Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile
06 maggio 2021 15:05
Risaliti: "Tifo la Fiorentina da sempre, per me i colori viola vanno oltre Gaetano. Io lo sosterrò sempre"
02 giugno 2020 18:05
Lady Castrovilli: "Ho rischiato l'ictus allo stadio. Innamorata di Gaetano.A Firenze tante macchine in strada"
22 marzo 2020 08:07
Castrovilli approfitta della serata libera a Coverciano e corre da Rachele per una sorpresa
13 novembre 2019 00:20
Castrovilli e Rachele Risaliti escono allo scoperto e la Miss Italia augura un in bocca al lupo azzurro
11 novembre 2019 18:10
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