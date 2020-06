La fidanzata di Rachele Risaliti, Gaetano Castrovilli, ha rilasciato un’intervista a Toscana Tv. Queste le sue dichiarazioni:

“Entrambi abbiamo ricominciato la solita routine, Castrovilli molto più di me visto che ha anche ricominciato ad allenarsi. Non parliamo tanto di calcio fra noi due perché cerchiamo sempre di dividere il lavoro dalla famiglia. Tifo la Fiorentina da sempre, per me i colori viola vanno oltre Gaetano. Io lo sosterrò sempre”.