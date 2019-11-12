Castrovilli approfitta della serata libera a Coverciano e corre da Rachele per una sorpresa

Bellissimo gesto d'amore di Gaetano Castrovilli nei confronti della sua fidanzata, la Miss Italia 2016 e tifosa viola Rachele Risaliti, grazie ad una libera uscita concessa da Roberto Mancini ai ragaz...

Bellissimo gesto d'amore di Gaetano Castrovilli nei confronti della sua fidanzata, la Miss Italia 2016 e tifosa viola Rachele Risaliti, grazie ad una libera uscita concessa da Roberto Mancini ai ragazzi azzurri. E così che il centrocampista viola ha approfittato delle ore libere concesse per correre della sua ragazza che abita non così lontano dal centro sportivo di Coverciano. Ecco la storia postata su Instagram da Rachele Risaliti