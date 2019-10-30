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È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola

È Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, la nuova fidanzata del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Classe 95, originaria di Prato e grande tifosa della squadra viola ha conquistato il c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 04:25
È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola -
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È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola

È Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, la nuova fidanzata del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Classe 95, originaria di Prato e grande tifosa della squadra viola ha conquistato il cuore del giovane talento gigliato nei suoi primi due mesi a Firenze. Dopo alcune uscite e fotografati sempre in gruppo la coppia è uscita allo scoperto su Instagram attraverso il commento con il cuore della modella verso la foto del calciatore viola. Ecco chi è Rachele Risaliti, la bella Miss Italia viola, fidanzata di Castrovilli

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