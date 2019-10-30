È Rachele Risaliti la nuova fidanzata di Castrovilli, l'ammissione su Instagram. Ecco chi è la Miss Italia tifosa viola
È Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, la nuova fidanzata del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Classe 95, originaria di Prato e grande tifosa della squadra viola ha conquistato il c...
È Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, la nuova fidanzata del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Classe 95, originaria di Prato e grande tifosa della squadra viola ha conquistato il cuore del giovane talento gigliato nei suoi primi due mesi a Firenze. Dopo alcune uscite e fotografati sempre in gruppo la coppia è uscita allo scoperto su Instagram attraverso il commento con il cuore della modella verso la foto del calciatore viola. Ecco chi è Rachele Risaliti, la bella Miss Italia viola, fidanzata di Castrovilli