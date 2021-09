Video, Castrovilli ancora in ospedale a Genova. Oggi le dimissioni e il ritorno a Firenze

Ne aveva parlato ieri in conferenza stampa Vincenzo Italiano, annunciando che Gaetano Castrovilli, dopo la brutta botta al costato avuto durante Genoa-Fiorentina, era andato in ospedale per gli esami del caso. Gli esami fatti, fortunatamente, non hanno evidenziato alcun problema, ma il calciatore è stato trattenuto in ospedale sotto osservazione. Il numero dieci della Fiorentina, come mostrato dalle storie delle sua fidanzata Rachele Risaliti, si trova ancora in ospedale a Genova. Ma dovrebbe essere dimesso nella giornata di oggi per far tornare a Firenze

CASTROVILLI RASSICURA: “STO BENE MA NON SO QUANDO TORNERO’ IN CAMPO”