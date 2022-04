Rachele Risaliti scrive una lettera a Castrovilli: “Nel periodo da sogno un’altra coltellata al cuore”

Gaetano Castrovilli, nel momento migliore della sua stagione in viola, si è gravemente infortunato sabato contro l’Empoli, il report medico della Fiorentina parla di lussazione al ginocchio sinistro ma sono in programma altri esami per capire bene l’entità del suo infortunio. La sua fidanzata e futura moglie Rachele Risaliti, gli ha dedicato un post e delle parole molto dolci:

“Era un momento magico così lo stavamo chiamando, tutto girava nel verso giusto dopo un periodo difficile dove insieme avevamo rialzato la testa. Sabato purtroppo un’altra coltellata al cuore, ti hanno rimesso a dura prova ma noi non ci arrenderemo. Io ti prometto che sarò la tua forza e sarò sempre presente.

Pagina 1

Affronteremo anche questa battaglia che presto diventerà un’altra vittoria.

Io sono sicura che la tua grinta e tenacia non ti fermeranno qui, a testa alta affronterai/affronteremo anche questo periodo che presto sarà solo un brutto ricordo.

Il tuo sorriso deve essere l’arma per andare ancora più in alto. È vero ci hanno messo a dura prova forse troppo spesso ultimamente, ma niente e nessuno ti/ci toglierà il sorriso, nessuno distruggerà i nostri sogni .Dopo la tempesta, c’è sempre il Sole e questa sarà davvero l’ultima.

Io sono orgogliosa di te …per l’uomo che sei e sei diventato, non vedo l’ora di dirti SI, PER SEMPRE. Quel giorno sarà unico e meraviglioso come lo sognavamo.

Sei forte amore mio, non mollare. Tornerai ancora più forte, ne sono sicura. Perché tu sei forte.

Non siamo e saremo mai soli, famiglia e amici saranno al nostro fianco 💙🤍

ti amo, la tua cricetina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachele Risaliti (@rachele_risaliti)

LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI IGOR