Castrovilli e Rachele Risaliti festeggiano, sarà maschio il primo figlio. Le foto della festa a Firenze

Su una delle terrazze più suggestive di Firenze, Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti hanno svelato il sesso del figlio in arrivo nella coppia, sarà maschio. Qui nelle foto postate dalla coppia sui social, gli scatti che ritraggono il momento dell’annuncio nell’entusiasmo dei tanti presenti. Dunque per Castrovilli, centrocampista della Fiorentina ai box per un infortunio al ginocchio, se le cose sul campo non vanno bene, vanno decisamente meglio fuori dal campo.

CASSANO STA CON COMMISSO