Cassano: “A Commisso non gli fanno fare lo stadio, lui spende soldi reali, non casini e plusvalenze”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato di Commisso e della situazione in casa Fiorentina, queste le sue parole: “A Firenze il comune rompe le scatole e a Commisso non gli fanno fare lo stadio. Questo dall’America è venuto qua, ci ha buttato tanti soldi dentro e non gli fanno fare lo stadio, poi ci lamentiamo sul come mai in Italia ci sono certe cose, l’Italia è questa. Bisogna tenersi stretto Commisso, prima o poi si romperà le scatole e tornerà in America, teniamocelo stretto. Lui ha speso soldi veri, reali, non fasulli, plusvalenze, casini vari. Fa un centro sportivo della madonna, vuole fare lo stadio in una zona, non glielo fanno fare, poi si romperà le scatole e se ne andrà…”

