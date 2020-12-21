Via da Firenze finisce anche la relazione, Boateng e Melissa Satta si separano. L'annuncio su Instagram

Finisce il matrimonio tra Melissa Satta e l'ex attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng, l'annuncio su instagram

"Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni... e per il regalo più bello... Maddox". Così la showgirl ed ex velina Melissa Satta ha ufficializzato sul suo profilo Instagram la rottura con il marito, il calciatore Kevin Prince Boateng attualmente al Monza, fino a pochi mesi fa un giocatore della Fiorentina.

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