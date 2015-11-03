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Notizie Melissa Satta Fiorentina

La milanista Melissa Satta: "Ho paura della Fiorentina, squadra tostissima, a Firenze c'è passione"

28 aprile 2022 16:06

Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"

14 febbraio 2022 16:29

Via da Firenze finisce anche la relazione, Boateng e Melissa Satta si separano. L'annuncio su Instagram

21 dicembre 2020 15:04

Satta sui social: "Sono venuta a trovare mio martito in Turchia. Non sono scappata dall'Italia"

13 marzo 2020 10:33

Satta: "Non sempre le cose vanno come vorremmo...sedersi e aspettare è facile, alzarsi e andare avanti no"

01 febbraio 2020 19:35

Parla il padre del bambino allontanato: "Ecco la verità, ringrazio Joe Barone e la Fiorentina per averci fatto vedere la partita con loro"

17 dicembre 2019 19:28

Un testimonianza smentisce Melissa Satta: "Il tifoso interista è stato sgarbato con tutti i presenti al gol dell'Inter"

17 dicembre 2019 16:43

Melissa Satta denuncia: "Papà e figlio tifosi dell'Inter sono stati aggrediti verbalmente in tribuna"

16 dicembre 2019 08:03

(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola"

11 novembre 2019 08:35

Melissa Satta: "La fine del matrimonio con Boateng fu un fallimento. Adesso siamo felici, quando giocava in Germania..."

31 ottobre 2019 19:18

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