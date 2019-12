Una testimonianza smentisce Melissa Satta. Nel corso della trasmissione “Caffè Viola” in su Lady Radio, è intervenuta un’ascoltatrice, Patrizia, in merito ai fatti accaduti in tribuna domenica scorsa durante Fiorentina-Inter. Da testimone diretta, il suo racconto si scosta molto da quello fatto dalla famosa showgirl. Ecco le parole dell’ascoltatrice Patrizia:

“Io domenica ero allo stadio assieme a mio marito e degli amici, ed abbiamo assistito a quanto successo al signore e al bimbo. Il signore quando l’Inter ha segnato si è rivolto a tutti in maniera molto sgarbata, quindi la Fiorentina non deve delle scuse a nessuno”.

“Se il bambino ci è rimasto male lo deve al babbo che si è comportato malissimo. Io sono in poltronissima e Melissa Satta non ha certo visto con precisione quello che è successo. Per questo motivo farebbe bene a stare zitta. Mi ha dato fastidio quello che ha scritto perché lei non è stata testimone dell’accaduto ed ha fatto solo una gran confusione”.