Melissa Satta denuncia: "Papà e figlio tifosi dell'Inter sono stati aggrediti verbalmente in tribuna"

Melissa Satta bellissima showgirl e moglie di Kevin Prince Boateng, attraverso le sue storie Instagram, ha denunciato un episodio spiacevole accaduto in tribuna dello stadio Artemio Franchi, a un padr...

Melissa Satta bellissima showgirl e moglie di Kevin Prince Boateng, attraverso le sue storie Instagram, ha denunciato un episodio spiacevole accaduto in tribuna dello stadio Artemio Franchi, a un padre con il proprio figlio di 10 anni, tifosi dell'Inter. Questo è il testo delle sue parole:

"In mezzo lì c'era seduto un bimbo di 10 anni con il suo papà. Sul secondo gol dell'Inter il bimbo ha esultato con il suo papà e sono stati aggrediti verbalmente da alcuni tifosi della Fiorentina. Il papà e il bimbo sono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina, che devo dire si sono comportati benissimo e hanno cercato di tranquillizzare il bimbo, perché la situazione stava degenerando. Io mi chiedo… Non vi vergognate a far spaventare e piangere un bimbo di 10 anni solo perché ha esultato per la sua squadra del cuore?!?! Mi dispiace ma io non vi chiamo tifosi, i tifosi sono coloro che rispettano il tifo, io vi chiamo ignoranti".

"Firenze è stupenda, la Fiorentina pure come tutti i fiorentini.... ma queste persone che hanno fatto questo sono da lasciare a casa e non bisogna permettergli di rovinare il nome del tifo Fiorentino!"

"Questo è il pensiero da mamma in primis ma anche da tifosa perché amo il calcio da sempre!"