Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"

Melissa Satta conosce bene Firenze e la Fiorentina, prima era stata la fidanzata di Vieri nel suo periodo in viola, poi di Boateng, uno dei primi colpi di Commisso alla Fiorentina

Melissa Satta rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, ex giocatore della Fiorentina, uno dei primi colpi della gestione Commisso. I due, dal cui amore è nato il piccolo Maddox, si sono lasciati lo scorso anno. A chiudere il rapporto è stato proprio l’ex centrocampista del Milan, ora in coppia con un’influencer. Lo ha raccontato la stessa Melissa Satta a Verissimo

“Ora sto bene, anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

Melissa è stata fidanzata anche con Christian Vieri, tra il 2006 e il 2011, in questi anni il bomber ha giocato anche nella Fiorentina, nel 2007. All’epoca la showgirl era molto giovane e il periodo accanto all’ex attaccante è stato molto “formativo”.

“All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me - ha confidato a Silvia Toffanin -, ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo”. Lo riporta il Corriere dello Sport

NAINGGOLAN RACCONTA L'AMICO E COMPAGNO DI SQUADRA DAVIDE ASTORI

https://www.labaroviola.com/nainggolan-racconta-astori/165369/