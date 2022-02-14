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Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto"

Melissa Satta conosce bene Firenze e la Fiorentina, prima era stata la fidanzata di Vieri nel suo periodo in viola, poi di Boateng, uno dei primi colpi di Commisso alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 16:29
Melissa Satta racconta l'ex viola Boateng: "Mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto molto" -
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FLORENCE, ITALY - AUGUST 24: Kevin- Prince Boateng of ACF Fiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on August 24, 2019 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Melissa Satta rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, ex giocatore della Fiorentina, uno dei primi colpi della gestione Commisso. I due, dal cui amore è nato il piccolo Maddox, si sono lasciati lo scorso anno. A chiudere il rapporto è stato proprio l’ex centrocampista del Milan, ora in coppia con un’influencer. Lo ha raccontato la stessa Melissa Satta a Verissimo

“Ora sto bene, anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

Melissa è stata fidanzata anche con Christian Vieri, tra il 2006 e il 2011, in questi anni il bomber ha giocato anche nella Fiorentina, nel 2007. All’epoca la showgirl era molto giovane e il periodo accanto all’ex attaccante è stato molto “formativo”.

“All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me - ha confidato a Silvia Toffanin -, ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo”. Lo riporta il Corriere dello Sport

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