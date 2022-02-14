Nainggolan racconta Astori: "Ragazzo diretto, giocatore molto forte, amava scoprire il mondo"

Davide Astori è stato il capitano di Radja Nainggolan a Cagliari e poi i due sono stati compagni di squadra a Roma, ne ha parlato il belga ricordandolo sia come ragazzo che come calciatore

Radja Nainggolan, ex giocatore di Inter, Roma e Cagliari in serie A, ha parlato a OCW Sport, nelle parole sul racconto della sua carriera, ha parlato anche del capitano eterno della Fiorentina Davide Astori, con il quale Nainggolan ha giocato sia a Cagliari che a Roma con la maglia giallorossa, il suo racconto:

"Su Davide sarei ripetitivo ma è la verità è un ragazzo che era diretto, mi sono sempre trovato bene con lui per la sua mentalità, interessato a scoprire il mondo, era sveglio, voleva sapere il più possibile, ma era un calciatore molto forte, che ti diceva le cose dirette, lo ricordo sempre con grande piacere"

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