Gattuso dopo l'addio prematuro alla Fiorentina ha solo l'offerta della Salernitana. Il tecnico rifiuta

La Salernitana avrebbe deciso di esonerare Colantuono e dopo il rifiuto di Gattuso offre un contratto di quattro anni a Pirlo

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Salernitana avrebbe deciso di esonerare il suo allenatore Colontuono. I campani ci hanno provato per Gattuso, che dopo l'addio prematuro con la Fiorentina non ha trovato ancora un incarico che lo soddisfasse. Il mister ex Napoli e Milan ha però declinato l'offerta. La squadra di Salerno ha deciso allora di virare su Andrea Pirlo: pronti quattro anni di contratto. Adesso la palla passa all’ex tecnico della Juventus, fermo dall’estate.

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