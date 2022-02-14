Gli auguri della Fiorentina ai tifosi per San Valentino, la nuova mascotte fa foto con i tifosi a Firenze
La Fiorentina ha voluto fare gli auguri di buon San Valentino ai suoi tifosi con delle immagine della nuova mascotte veramente suggestive
A cura di Redazione Labaroviola
14 febbraio 2022 14:05
Nel giorno di San Valentino la Fiorentina sui propri profili social ha voluto fare gli auguri a tutti i suoi tifosi. Bellissimi gli scatti nella città di Firenze della nuova mascotte chiamata Lorenzo de' Viola. Foto che sono piaciute tantissimo ai supporter viola e che hanno riscontrato i commenti positivi degli stessi.
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