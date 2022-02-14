Gli auguri della Fiorentina ai tifosi per San Valentino, la nuova mascotte fa foto con i tifosi a Firenze

La Fiorentina ha voluto fare gli auguri di buon San Valentino ai suoi tifosi con delle immagine della nuova mascotte veramente suggestive

Nel giorno di San Valentino la Fiorentina sui propri profili social ha voluto fare gli auguri a tutti i suoi tifosi. Bellissimi gli scatti nella città di Firenze della nuova mascotte chiamata Lorenzo de' Viola. Foto che sono piaciute tantissimo ai supporter viola e che hanno riscontrato i commenti positivi degli stessi.

CECCHI ATTACCA IL DIRIGENTE DELL'ATALANTA MARINO

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