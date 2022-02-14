"Caro Marino, se non sai contare fino a cento stai a casa. Ci vuole rispetto ed educazione"

Nel post partita di Atalanta-Juventus è andato in onda un brutto ed irrispettoso sfogo del direttore generale bergamasco contro Dazn e l'arbitro

Il giornalista Stefano Cecchi ha commentato a Radio Bruno il brutto sfogo del direttore generale Umberto Marino ieri a Dazn contro il moviolista:

"Puoi avere anche ragione ma non puoi permetterti di essere cosi maleducato. Se non sai contare fino a cento stai a casa. Ma che modi sono, ci vuole rispetto ed educazione, ha parlato come parla un tifoso sul divano quando è arrabbiato, ma sei un dirigente e non puoi parlare cosi. Quando perdi rifarsela sempre con l'arbitro alla lunga stanca e dovresti ragionare su altro"

https://www.labaroviola.com/atalanta-furiosa-marino-attacca-arbitro-dazn-se-conoscevi-il-regolamento-arbitravi-non-ce-serieta/165307/