Melissa Satta, la moglie di Kevin Prince Boateng, attualmente al Besiktas, si è sfogata su Instagram contro i tanti commenti negativi delle persone che l’accusavano di essere andata via dall’Italia. Lei ha risposto mettendo una foto sul suo profilo con scritto: “Io sono Milano” per essere vicina ad una città che mi ha adottato. “La cosa che mi lascia sorpresa in questo momento difficile, sono gli individui che criticano. Molte volte chiudo un occhio nei confronti di questi esseri umani, però mi sono scocciata. Ci sono sempre questi poveretti pronti a criticare e a puntare il dito. Io sono venuta con mio figlio a trovare mio marito ad Instanbul in Turchia e sarei dovuta rientrare in Italia dopo una settimana. Ma non sono scappata”.