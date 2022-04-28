La milanista Melissa Satta: "Ho paura della Fiorentina, squadra tostissima, a Firenze c'è passione"

Melissa Satta è una grande tifosa rossonera, ma conosce bene anche Firenze per averla frequentata da fidanzata di Vieri prima e di Boateng poi

Melissa Satta, nota showgirl e tifosa del Milan, ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina di San Siro. La Satta conosce bene Firenze e l'ambiente viola per essere stata la fidanzata di Vieri quando giocava nella Fiorentina (2007) e anche di Kevin Prince Boateng quando era alla Fiorentina (2019). Le sue parole:

"Sono ancora scaramantica per lo scudetto, non mi aspettavo la sconfitta dell'Inter, oggi abbiamo uno stimolo diverso, è tutto nelle nostre mani adesso. Quest'anno si è ribaltata la situazione con l'Inter, adesso la Fiorentina fa paura perchè quando ti giochi un grande obiettivo hai sempre il timore che qualcosa possa andare storto, ci sta, la paura è sana quando c'è qualcosa da portare a casa. La Fiorentina è una squadra tostissima che conosco molto bene essendo stata tantissime volte allo stadio, è una bellissima squadra, a Firenze sono stata bene, la città è splendida, bello andare allo stadio perchè si sente la passione della piazza e dei tifosi"

AGNELLI: "NON MI ASPETTAVO CHE LA FIORENTINA CI DESSE VLAHOVIC A GENNAIO"

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