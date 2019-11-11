(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola"
Ecco il post della moglie dell'attaccante Boateng, Melissa Satta sulle stories di Instagram durante la partita Cagliari-Fiorentina. La Satta è nata a Boston da genitori sardi.
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 08:35
Ecco il post della moglie dell'attaccante Boateng, Melissa Satta sulle stories di Instagram durante la partita Cagliari-Fiorentina. La Satta è nata a Boston da genitori sardi.