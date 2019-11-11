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(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola"

Ecco il post della moglie dell'attaccante Boateng, Melissa Satta sulle stories di Instagram durante la partita Cagliari-Fiorentina. La Satta è nata a Boston da genitori sardi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 08:35
(FOTO) Melissa Satta è contenta della vittoria del Cagliari: "Sono orgogliosa della mia isola" -
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Ecco il post della moglie dell'attaccante Boateng, Melissa Satta sulle stories di Instagram durante la partita Cagliari-Fiorentina. La Satta è nata a Boston da genitori sardi.

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