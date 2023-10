La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto

Come si legge sul Corriere Spione, Riccardo Sottil ha trovato l’amore. La partita Empoli-Udinese è stata l’occasione per uscire allo scoperto definitivamente con la nuova fidanzata, Angela Nasti, con la quale si frequenta da qualche mese. Modella ed ex tronista di Uomini e Donne, per Angela quella con Riccardo non è la prima storia con un calciatore visto che è stata a lungo, tra alti e bassi, con Kevin Bonifazi ed è stata recentemente al centro di voci che la volevano al fianco di Pierluigi Gollini, presente a giugno al matrimonio della sorella Chiara (nota influencer) con Zaccagni.

Mentre già si parlava di storia ufficializzata con Gollini, in realtà è iniziata, come raccontato già a fine luglio da Novella 2000 che aveva notato foto di lei a Firenze sui social, invece la storia con Riccardo Sottil. Storia che evidentemente sta proseguendo a gonfie vele visto che ieri erano appunto insieme al Castellani a salutare Andrea Sottil, padre del calciatore. Chissà se questa nuova storia d’amore possa dare all’esterno viola quella giusta tranquillità che gli può permettere di esprimere al meglio le sue qualità in campo.

