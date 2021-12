La fidanzata di Kokorin annuncia: “Ci siamo lasciati, adesso lui è single a Firenze, strade divise”

Quando il russo Kokorin era arrivato a Firenze la presenza della sua fidanzata, madre di suo figlio, aveva destato parecchia curiosità. Si tratta di Daria Valitova, tennista mancata che per un periodo di tempo ha fatto anche la cantante. La ragazza russa ha annunciato oggi tramite le proprie storie di Instagram che è terminata la sua relazione con il giocatore della Fiorentina Kokorin: “Ci siamo lasciati, non eravamo sposati quindi non si può parlare di divorzio, è una decisione che è stata presa già diverso tempo fa”. Dunque adesso l’avventura di Kokorin prosegue a Firenze ma in solitaria. Sperando che il russo possa ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nella rosa di Italiano.

