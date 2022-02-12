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Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra

La Coppa Italia è certamente la competizione di Piatek, dopo il gol di Napoli doppietta in casa dell'Atalanta, e la fidanzata se lo gode

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2022 21:39
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra -
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Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra

Paulina, compagna di Piatek, ha voluto festeggiare la doppietta dell'attaccante polacco contro l'Atalanta. La vittoria in Coppa Italia proietta Firenze già verso la sfida contro la Juventus, ma soprattutto contro il grande ex. Dusan Vlahovic. La Fiorentina si coccola Piatek. Paulina ha condiviso su Instagram diversi scatti dal campo e la prima pagina del Corriere dello Sport dedicato a lui dopo la doppietta che ha regalato alla squadra viola la semifinale di Coppa Italia

Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra
Lady Piatek si gode la doppietta contro l'Atalanta e festeggia postando la prima pagina che lo celebra

E GASPERINI ANCORA SI RIFIUTA DI PARLARE DOPO LA FIORENTINA

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