Edurne De Gea: “Con David tutto straordinario. L’Italia è fantastica, a Firenze provo a parlare italiano”

Edurne De Gea, moglie dell’estremo difensore viola, si sta godendo il successo del suo ultimo album “Éxtasis“. La cantante spagnola è molto contenta anche dell’esperienza italiana del proprio compagno David: “Vivere in Italia è fantastico, l’unica difficoltà la trovo nella lingua. Tutti pensano che sia facile, ma non lo è affatto”. Termina la mini-intervista affermando: “Io e David?, stiamo insieme da 14 anni ed è tutto fantastico. Entrando nei negozi a Firenze provo a parlare italiano, ma poi finisco sempre per dire: ‘parlate inglese?’, spero di migliorare per riuscire a mettermi sulla retta via”. Sicuramente David De Gea insegnerà qualche parola alla moglie, sperando che il numero uno viola possa rimanere a lungo non solo a Firenze, ma anche alla Fiorentina.