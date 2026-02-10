Nuovo amore per Fabio Paratici: il DS della Fiorentina bacia l’attrice Pilar Fogliati a Roma

Pilar Fogliati lo aveva anticipato a “Chi” qualche settimana fa: «Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto». Parlando poi del suo modo di vedere l’amore, ci spiegava anche che per lei «la parola d’ordine quando sono fidanzata è dire: “Io e te siamo una squadra”. Se mi sento così con un uomo, quella è una storia importante».

Quale conferma migliore che le foto di “Chi”, per gli indizi che ci aveva fornito. Gli obiettivi del settimanale hanno sorpreso Pilar Fogliati a Roma mentre bacia teneramente Fabio Paratici, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina ed ex dirigente di altri due club, Juventus e Tottenham. C’è il bacio coram populo, mentre l’attrice è seduta al tavolo di un bar all’aperto con gli amici. E c’è un’altra serata che vede i due rientrare a casa insieme, la stessa casa dalla quale lui esce di mattina. È chiaro come il rapporto tra Pilar Fogliati e Fabio Paratici sia vissuto tranquillamente in compagnia e alla luce del sole – o alla brezza della sera – e sia già sulla strada di quel “fare squadra” che per lei cementa un’unione.

È un segno in più dello splendido momento che sta vivendo l’attrice romana. Su Rai 1 continua a mietere successi in Cuori, di cui è in onda la terza stagione: qui, nel ruolo di una cardiologa negli Anni 70, vive un amore pieno di alti e bassi con un collega interpretato da Matteo Martari (che sta per tornare su Netflix in Maschi veri 2), suo ottimo amico nella vita reale.

Lo riporta chimagazine.it