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Scopriamo Lady Pezzella, la bellissima fidanzata del difensore argentino sbarca a Firenze

Lei è Agus Bascerano, la bellissima fidanzata di German Pezzella da ormai 5 anni. Con il difensore è arrivata a Firenze anche lei..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 00:41
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

È un momento magico per il difensore viola: gol decisivo nella vittoria con il Bologna e convocazione con la nazionale albiceleste. Tra i suoi "segreti" anche la bella fidanzata Agus Bascerano, modella argentina, una storia d'amore la loro che dura da oltre 5 anni

È un momento magico per il difensore della Fiorentina German Pezzella: gol decisivo nella vittoria con il Bologna e convocazione con l'Albiceleste. Tra i suoi "segreti" anche la bella fidanzata Agus Bascerano, modella argentina, una storia d'amore la loro che dura da oltre 5 anni (foto da Instagram)

Agus Bascerano, foto Instagram
Agus Bascerano, foto Instagram
Agus Bascerano, foto Instagram
Agus Bascerano, foto Instagram
Agus Bascerano, foto Instagram
Agus Bascerano, foto Instagram

 

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