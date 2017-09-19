Scopriamo Lady Pezzella, la bellissima fidanzata del difensore argentino sbarca a Firenze
Lei è Agus Bascerano, la bellissima fidanzata di German Pezzella da ormai 5 anni. Con il difensore è arrivata a Firenze anche lei..
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 00:41
È un momento magico per il difensore viola: gol decisivo nella vittoria con il Bologna e convocazione con la nazionale albiceleste. Tra i suoi "segreti" anche la bella fidanzata Agus Bascerano, modella argentina, una storia d'amore la loro che dura da oltre 5 anni
È un momento magico per il difensore della Fiorentina German Pezzella: gol decisivo nella vittoria con il Bologna e convocazione con l'Albiceleste. Tra i suoi "segreti" anche la bella fidanzata Agus Bascerano, modella argentina, una storia d'amore la loro che dura da oltre 5 anni (foto da Instagram)
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