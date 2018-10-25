Ceccherini inutilizzato, fuori dal campo ci pensa la fidanzata toscana. Ecco chi è Carola Neri

Lui, Federico Ceccherini, uno dei colpi estivi della Fiorentina in estate che lo ha prelevato dal Crotone per 3 milioni di euro. Chi lo conosce bene lo ha descritto con un difensore molto forte in mar...

Lui, Federico Ceccherini, uno dei colpi estivi della Fiorentina in estate che lo ha prelevato dal Crotone per 3 milioni di euro. Chi lo conosce bene lo ha descritto con un difensore molto forte in marcatura, avrà di certo le sue occasioni.

Fa molto parlare la fidanzata di Ceccherini, classe 93, di Livorno, che al momento del suo approdo in maglia viola, ha manifestato tutta la sua felicità per l'arrivo alla Fiorentina "Quando ho saputo della Fiorentina ho pianto di felicità” ha detto in un’intervista. L’avvicinamento a casa l’ha mandata al settimo cielo. Lei è Carola Neri,ha studiato all’Istituto di moda Marangoni ed è una stilista freelance. Alta, mora, con un fisico da urlo. Gli oltre 5 mila followers su Instagram la riempioni di complimenti ad ogni scatto pubblicato.