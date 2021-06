TgR, 40 milioni a Mendes. Commisso stoppa le trattative ed è addio con furia Gattuso

Arrivano novità importanti sulla rottura tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Stando a quando riportato dal TGR Rai Toscana, al centro del divorzio arrivato in queste ore ci sono questioni legate a soldi ed insulti. Partiamo dalla questione dei soldi: Mendes, agente di mercato (e di Gattuso) avrebbe avanzato una richiesta di 40 milioni di commissione a fronte dell’acquisto di cinque calciatori. Il secondo motivo, legato agli insulti, è avvenuto in una videochiamata terminata con degli insulti verso un membro della famiglia Commisso. Inoltre, il notiziario ha messo in evidenza il comportamento titubante di Gattuso fin dal primo giorno. La dirigenza Viola non credeva che i giocatori richiesti dal tecnico fossero tutti rappresentati da Jorge Mendes. Così l’incontro tra Barone e il noto agente di mercato, che si credeva risolutivo per Oliveira, ha visto costi raddoppiati e commissioni alle stelle. Quando Commisso è stato informato, ha chiesto di interrompere le operazioni. Alla rabbia di Gattuso i dirigenti hanno proposto alternative ritenute egualmente valide, ma senza giungere ad un esito positivo.

LEGGI ANCHE: