Tg Rai, Prandelli vicino al ritorno alla Fiorentina. Iachini via dopo il Parma, spogliatoio non lo sostiene più

Secondo quanto riportato da TgR Toscana, in casa Fiorentina è vicino il cambio in panchina, con il ritorno di Cesare Prandelli in viola ad un passo dal riabbracciare la sua amata Fiorentina. Ormai sembrano esserci pochi dubbi a riguardo. Infatti Beppe Iachini, come riportato nel servizio RAI di Sara Meini, andrà via dopo la partita di sabato sera contro il Parma, anche lo spogliatoio viola non è più pronto a sostenere il tecnico di Ascoli Piceno. Cosi si apriranno le porte di nuovo della Fiorentina per Cesare Prandelli che tornerà alla guida gigliata dopo 10 anni.

