Brambati rivela: “Juric ha avuto tre colloqui con la Fiorentina con tre persone diverse. Da lì ci ha ripensato”

Massimo Brambati, ex calciatore e adesso intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina:

Che ne pensa della Fiorentina e di Iachini, sempre più in bilico?

“Iachini è rimasto lì perché De Rossi non è potuto arrivare per un problema di deroghe. Poi Commisso è rimasto con il cerino in mano, senza trovare un sostituto adatto. Juric pare che abbia parlato tre volte in casa Fiorentina e l’interlocutore è cambiato tre volte. Per questo si è fatto qualche domanda”.

Rischia di retrocedere la Fiorentina?

“Assolutamente no, ha un organico molto buono. Con o senza Iachini può davvero ambire tra le squadre che lottano per l’Europa”.

